Лиз Трасс: Лондон не должен повторять российские ошибки с Китаем

Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала не повторять ошибки Лондона с Китаем, которые ранее были совершены в отношениях с Россией.

27 июля баллотирующая на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Лондон не должен совершать ошибки в отношениях с Китаем, которые ранее были совершены британским правительством в отношении России.

По мнению Трасс, ключевой ошибкой Лондона стал тот факт, что Великобритания позволила себе попасть в энергетическую зависимость от РФ, нуждаясь в российском нефти и газе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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