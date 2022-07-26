Лиз Трасс: Лондон не должен повторять российские ошибки с Китаем
Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала не повторять ошибки Лондона с Китаем, которые ранее были совершены в отношениях с Россией.
27 июля баллотирующая на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Лондон не должен совершать ошибки в отношениях с Китаем, которые ранее были совершены британским правительством в отношении России.
По мнению Трасс, ключевой ошибкой Лондона стал тот факт, что Великобритания позволила себе попасть в энергетическую зависимость от РФ, нуждаясь в российском нефти и газе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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