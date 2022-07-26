Садоводы рассказали, как заставить яблоню плодоносить
Даже при соблюдении всех норм агротехники яблоня хорошо плодоносит. Иногда дождаться урожая от дерева так и не получается.
В такой ситуации не стоит спешить и рубить «бесполезное» дерево». Можно попробовать справиться с проблемой менее радикальными методами.
Для молодых деревьев, особенно выращенных на семенных подвоях, характерна значительная энергия роста в ветках.
В такой ситуации используется метод отгибания побегов в горизонтальное положение. При этом ветку крепят к стволу или нижним побегам. Можно воспользоваться и колышками, зафиксированными в грунте.
Правда, последний вариант не слишком удобный. Под таким деревом будет проблематично проходить из-за многочисленных веревок.
К тому же есть опасность, что ветка просто обломается во время сильного ветра. По этим причинам лучше воспользоваться двумя первыми вариантами.
Между веткой и стволом должен получиться угол в 45-60 градусов. Привязывать побеги нужно не за кончики, а за среднюю часть. Через некоторое время ветку отгибают чуть сильнее и снова привязывают. Это процедуру повторяют до нужного положения.
Для стимулирования плодоношения можно попробовать свернуть молодые ветки кольцом. Это лучше делать в июле или начале августа.
На нужную ветку весной накладывают лигатуру – несколько слоев дышащей ткани, обвязанные веревкой. Летом ветка станет толще, а движение соков замедлится из-за перетяжки.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова пригрозила Зеленскому ядерной катастрофой
Фермеры объяснили, как ускорить созревание помидоров
Лукашенко издал указ о повышении трудовых пенсий в Беларуси с 1 августа
TAC: Соединённые Штаты отказали Украине в правах на борщ
Sun: британский спецназ обучал украинских солдат, чтобы они могли вернуть Змеиный