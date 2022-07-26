Самый большой пожар в мире уже поглотил Словению и перекинулся на Италию
Словению буквально поглотил самый большой пожар в мире - одновременно горят 2 тысячи гектаров леса.
Словению поглотил крупнейший в истории страны лесной пожар в истории страны - горят две тысячи гектаров леса.
На данный момент известно о том, что к борьбе с огненной стихией привлекли почти полторы тысячи человек.
При этом сообщается, что огонь перекинулся на восточный регионы соседней Италии, хотя в самой Словении уверяют, что ситуация находится под контролем.
В помощь словенским пожарным из Сербии прислали для тушения лесных пожаров два специализированных вертолета.
Опубликовано: Николай Скира
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