Самый большой пожар в мире уже поглотил Словению и перекинулся на Италию

Словению буквально поглотил самый большой пожар в мире - одновременно горят 2 тысячи гектаров леса.

Словению поглотил крупнейший в истории страны лесной пожар в истории страны - горят две тысячи гектаров леса.

На данный момент известно о том, что к борьбе с огненной стихией привлекли почти полторы тысячи человек.

При этом сообщается, что огонь перекинулся на восточный регионы соседней Италии, хотя в самой Словении уверяют, что ситуация находится под контролем.

В помощь словенским пожарным из Сербии прислали для тушения лесных пожаров два специализированных вертолета.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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