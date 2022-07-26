Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала бороться с TikTok
Кандидат на пост премьер-министра Британии Лиз Трасс заявила о своём намерении бороться с китайским приложением TikTok.
26 июля министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс, борющаяся за пост британского премьер-министра, в ходе дебатов со своим оппонентом Риши Сунаком заявила, что намерена бороться с китайской видеоплатформой TikTok.
Трасс пояснила, что в случае победы в гонке за кресло премьера Британии, будет принимать меры ограничивающие объём трафика приложений разработанных «авторитарными режимами».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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