Садоводы объяснили, что делать с поврежденным стволом яблони

Повреждения ствола очень опасны для яблони. Их нельзя игнорировать, ведь дерево может просто погибнуть.

При таких повреждениях нарушается процесс плодоношения, урожай заметно уменьшается. Нарушения целостности ствола способствуют заражению грибковыми заболеваниями.

Все причины повреждения ствола делятся на инфекционные и механические. В первом случае речь идет о заболеваниях.

Появление трещин на коре, черный цвет веток указывают на развития черного рака. В этом случае ствол обрабатывают медным купоросом.

Еще один вид рака деревьев – бактериальный. При нем на коре появляются бугорки. Пораженную часть нужно удалить и сразу сжечь, место среза обработать коровяком и глиной. Такие же действия нужны при цитоспорозе, который проявляется коричневыми буграми на коре.

Механические повреждения появляются из-за неблагоприятных погодных явлений, например, ветра или града.

Причинами таких ситуаций могут стать повреждение коры грызунами, это чаще случается у основания. Яблоню можно защитить при помощи лапника или кукурузных стеблей.

Для спасения яблони часто используется садовый вар. Его можно купить или приготовить из 250 мл канифоли, 250 мл жира и 500 г воска. Для таких же целей используется болтушка из глины.