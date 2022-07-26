Обозреватель американского журнала TAC прокомментировала заявление министра культуры Украины о победе в русско-украинской борщевой войне.

26 июля американский журнал The American Conservative опубликовал статью писательницы Кати Сэджвик, где обозреватель высказала своё мнение касательно победы Украине в «войне за борщ», которая вызвала ликование у украинских националистов.

Сэджвик отмечает, что проследить истоки народной традиции – задача не из простых, поэтому споры о создании борща являются нелепыми, так как придумать идею добавлять в суп свеклу мог как казак, так и татарин или русский – даже заблудший француз, который отправился в путешествие на восток.