Садоводы рассказали, как обрезать розы после цветения

После окончания цветения кусты роз необходимо обрезать. Это санитарная процедура, которая омолаживает растение, способствует его оздоровлению и стимулирует формирование бутонов.

Розу обрезают на этапе, когда она только начинает отцветать. Это значит, что цветок уже увядает, но пока не засох полностью, еще не образовались семенные коробочки.

Ветки, пораженные болезнями, обрезаются целиком. То же касается сломанных и сухих побегов, а также тех, что направлены внутрь куста и загущают его.

Обрезать рекомендуется тонкие побеги, диаметр которых составляет около 0,5 см. До зимы они не вызревают, и в любом случае погибнут.

Ветки обрезают под пятым листком ниже цветка. При этом лист, оставшийся верхним после обрезки, должен быть направлен наружу. Это важно, чтобы новый побег не вырос внутрь куста.

Для обрезки используются острые ножницы или секатор. Инструмент предварительно дезинфицируют и держат так, чтобы срез был под небольшим наклоном. Над листом должен остаться пенек 2 см.

Толстые ветки можно спиливать, обрабатывая место среза садовым варом. Дикую поросль, которая отходит от корня, обрезают полностью.

После обрезки желательно внести удобрение с фосфором, например, суперфосфат. Это поможет продлить время цветения.