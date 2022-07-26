Разделочную доску поможет очистить и сохранить обычная зубная паста
После обработки этим чудо-средством деревянная доска не будет впитывать запахи и трескаться.
Чтобы очистить поверхность доски, потребуется зубная щетка или жесткая губка.
Для начала доска смачивается водой и с нее удаляются мельчайшие остатки еды.
Затем круговыми движениями при помощи щетки на нее наносится зубная паста. Когда вся поверхность доски станет белой, ее нужно оставить на 5 минут, чтобы дать пасте подсохнуть.
После этого нужно помыть доску теплой водой и удалить щеткой остатки пасты.
Этот простой способ позволяет отчистить въевшиеся в доску застаревшие пятна, избавить ее от неприятных съестных запахов и микробов, а также обновить ее поверхность и предотвратить растрескивание.
Опубликовано: Наталья Павлова
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