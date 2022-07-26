Огородники объяснили, что делать со смородиной после сбора урожая

После сбора урожая смородины кустам необходим определенный уход. Если выполнить все действия правильно, в следующем году можно будет получить обильный урожай ягод.

Первое и главное действие – это обрезка. После плодоношения кусты закладывают цветочные почки – основу цветения в следующем сезоне. Удаление старых веток активизирует этот процесс.

Летняя обрезка называется санитарной, она менее масштабная, чем осенняя. Через две недели после сбора ягод нужно обрезать сухие, поврежденные побеги и ветки, растущие внутрь куста. Новые побеги подравнивают.

Такая обрезка позволяет улучшить циркуляцию воздуха внутри куста, а также снизить риск заражения болезнями и распространения вредителей.

Все срезанные ветки необходимо вынести за пределы участка и сжечь, поскольку они могут быть источниками болезней.

Через неделю после подрезки проводится обильный полив. Это особенно важно, если погода стоит жаркая. Достаточное количество влаги необходимо для формирования цветочных почек.

Под каждый куст выливают 2-3 ведра воды. Предварительно под растением убирают опавшие листья и ягоды, рыхлят землю.

Чуть позже вносят фосфорные и калийные удобрениями. Не будет лишним и мульчирование, которое поможет предотвратить пересыхание земли и активный рост сорняков.