WP: администрация Байдена хочет ввести режим ЧС в США из-за оспы обезьян
Издание Washington Post утверждает, что в правительстве США думают о введении режима чрезвычайного положения в стране из-за оспы обезьян.
По данным газеты Washington Post, администрация президента Джозефа Байдена всерьёз озаботилась вопросом оспы обезьян, намереваясь ввести режим чрезвычайной ситуации в области американского здравоохранения.
В WP отметили, что США также хотят ввести должность ответственного координатора по борьбе с оспой обезьян после того, как Всемирная организация здравоохранения признала данное здравоохранение проблемой мирового уровня.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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