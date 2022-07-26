WP: администрация Байдена хочет ввести режим ЧС в США из-за оспы обезьян

Издание Washington Post утверждает, что в правительстве США думают о введении режима чрезвычайного положения в стране из-за оспы обезьян.

По данным газеты Washington Post, администрация президента Джозефа Байдена всерьёз озаботилась вопросом оспы обезьян, намереваясь ввести режим чрезвычайной ситуации в области американского здравоохранения.

В WP отметили, что США также хотят ввести должность ответственного координатора по борьбе с оспой обезьян после того, как Всемирная организация здравоохранения признала данное здравоохранение проблемой мирового уровня.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 