WP: администрация Байдена хочет ввести режим ЧС в США из-за оспы обезьян

Издание Washington Post утверждает, что в правительстве США думают о введении режима чрезвычайного положения в стране из-за оспы обезьян.

По данным газеты Washington Post, администрация президента Джозефа Байдена всерьёз озаботилась вопросом оспы обезьян, намереваясь ввести режим чрезвычайной ситуации в области американского здравоохранения.

В WP отметили, что США также хотят ввести должность ответственного координатора по борьбе с оспой обезьян после того, как Всемирная организация здравоохранения признала данное здравоохранение проблемой мирового уровня.