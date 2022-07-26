Лиз Трасс: Британия и страны G7 обсуждают ограничение работы TikTok
Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что Лондон и члены "Большой семёрки" ведут обсуждение с целью ограничения работы социальной сети TikTok.
27 июля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая вышла в финал гонки за пост британского премьер-министра, публично заявила, что Лондон и страны-участницы G7 ведут переговоры с целью установить возможность ограничения работы китайской социальной сети TikTok, поскольку она может следить за гражданами западных стран.
Единственный конкурент Трасс в борьбе за пост премьер-министра Риши Сунак сообщил, что также считает Китай величайшей угрозой для нацбезопасности Великобритании.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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