Лиз Трасс: Британия и страны G7 обсуждают ограничение работы TikTok

Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что Лондон и члены "Большой семёрки" ведут обсуждение с целью ограничения работы социальной сети TikTok.

27 июля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая вышла в финал гонки за пост британского премьер-министра, публично заявила, что Лондон и страны-участницы G7 ведут переговоры с целью установить возможность ограничения работы китайской социальной сети TikTok, поскольку она может следить за гражданами западных стран.

Единственный конкурент Трасс в борьбе за пост премьер-министра Риши Сунак сообщил, что также считает Китай величайшей угрозой для нацбезопасности Великобритании.