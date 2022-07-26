Издание The American Conservative утверждает, что у Украины не имеется исключительного права на борщ, который мог быть придуман далеко не украинцами.

Журналистка Катя Седжвик написала колонку для газеты American Conservative, в которой признала, что Украина не имеет особенных прав на борщ, поскольку появление данного блюда произошло явно до того, как о нём появились официальные исторические упоминания.

По мнению Седжвик, бесспорно, что борщ появился на Востоке, однако там его мог придумать проторусский народ, казак или даже французский путешественник, который решил попробовать создать нечто оригинальное, по итогу вошедшее в историю.