NI: Россия купается в деньгах из-за обедневшей от санкций Европы
Информационное агентство The National Interest утверждает, что западные санкции обогатили Россию, сделав европейские страны более ослабленными.
Издание The National Interest утверждает, что антироссийские санкции коллективного Запада сделали Россию значительно богаче и спровоцировали обеднение государств Европы. По данным журналистов NI, в ходе второго квартала текущего года профицит по внешней торговле РФ превысил 70 миллиардов долларов, поскольку Москва свободно экспортирует газ, нефть, золото и зерно.
В то же время европейские страны существенно пострадали от собственных санкций, спровоцировав энергетический кризис и рекордные темпы инфляции с сопутствующим ростом цен на топливо и еду у себя на родине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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