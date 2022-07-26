Информационное агентство The National Interest утверждает, что западные санкции обогатили Россию, сделав европейские страны более ослабленными.

Издание The National Interest утверждает, что антироссийские санкции коллективного Запада сделали Россию значительно богаче и спровоцировали обеднение государств Европы. По данным журналистов NI, в ходе второго квартала текущего года профицит по внешней торговле РФ превысил 70 миллиардов долларов, поскольку Москва свободно экспортирует газ, нефть, золото и зерно.

В то же время европейские страны существенно пострадали от собственных санкций, спровоцировав энергетический кризис и рекордные темпы инфляции с сопутствующим ростом цен на топливо и еду у себя на родине.