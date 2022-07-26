Министр экономики Германии Хабек о поставках газа из России: Мы в серьезной ситуации
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна находится в серьезной ситуации. Это реакция на действия "Газпрома", объявившего об очередном сокращении транспортировки газа по газопроводу "Северный поток-1", сообщает dpa.
Министр подчеркнул, что Германия должна сократить потребление газа .
Говоря о возможных сценариях на зиму, он подчеркнул, что при дефиците газа сначала могут быть ограничены его поставки в промышленность, а уже потом могут пострадать частные фермы или чувствительная инфраструктура, например, больницы.
"Мы в серьезной ситуации. Пора всем это понять. Конечно, это вызывает большую озабоченность, и я разделяю мнение, что нечто подобное может произойти", — признал министр.
Он не исключил нарушения производственных цепочек в Германии и Европе .
"Мы должны избегать этого, насколько это возможно, поэтому нам нужно сократить потребление газа на 15–20 процентов", — сказал Хабек.
Ранее в понедельник Роберт Хабек в заявлении для агентства dpa обвинил президента России в "вероломной игре".
"Газпром" объявил накануне, что с 27 июля приостанавливает работу еще одной турбины газопровода "Северный поток-1", что приведет к сокращению поставок газа в Западную Европу до 20 процентов от максимальной мощности СП-1.
По данным "Газпрома", остановка турбины связана с ремонтными работами. Компания не сообщила, как долго они продлятся.
Опубликовано: Николай Скира
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