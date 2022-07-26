Дональд Трамп вернулся в Вашингтон впервые после ухода из Белого дома

Бывший президент США Дональд Трамп вернулся в Вашингтон во вторник, впервые после его бурного ухода из Белого дома в 2021 году и хаоса, вызванного штурмом Капитолия.

Миллиардер, который все более открыто заигрывает с идеей баллотироваться на пост президента в 2024 году, выступит на мероприятии America First Policy Institute, аналитического центра, которым управляют его союзники.

Республиканец бездоказательно утверждает , что выборы 2020 года против Джо Байдена были украдены у него, но представитель Института политики «Америка прежде всего» заверил, что Дональд Трамп во вторник будет смотреть в будущее, а не в прошлое.

«Он выступит с политической стратегической речью», — сказал Марк Лоттер в эфире CNN.

76-летний Дональд Трамп сохраняет центральное место в среде республиканцев. Похоже, у него сохранилось ядро лояльных сторонников. Однако, согласно недавнему опросу New York Times и Сиенского колледжа, почти половина республиканцев, голосующих на предварительных выборах, предпочла бы другого кандидата, а не Дональда Трампа.