Дональд Трамп вернулся в Вашингтон впервые после ухода из Белого дома
Бывший президент США Дональд Трамп вернулся в Вашингтон во вторник, впервые после его бурного ухода из Белого дома в 2021 году и хаоса, вызванного штурмом Капитолия.
Миллиардер, который все более открыто заигрывает с идеей баллотироваться на пост президента в 2024 году, выступит на мероприятии America First Policy Institute, аналитического центра, которым управляют его союзники.
Республиканец бездоказательно утверждает , что выборы 2020 года против Джо Байдена были украдены у него, но представитель Института политики «Америка прежде всего» заверил, что Дональд Трамп во вторник будет смотреть в будущее, а не в прошлое.
«Он выступит с политической стратегической речью», — сказал Марк Лоттер в эфире CNN.
76-летний Дональд Трамп сохраняет центральное место в среде республиканцев. Похоже, у него сохранилось ядро лояльных сторонников. Однако, согласно недавнему опросу New York Times и Сиенского колледжа, почти половина республиканцев, голосующих на предварительных выборах, предпочла бы другого кандидата, а не Дональда Трампа.
Опубликовано: Тарас Медведев
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