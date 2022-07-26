ТГ-канал Рыбарь: В турецком отеле поляки напали на молодоженов из России

Telegram-канал "Рыбарь" сообщает, что польские туристы напали на российскую пару молодоженов в турецкой Аланье.

Конфликт спровоцировали именно граждане Польши, которые спросили у россиян об их отношении к конфликту в Украине.

Сообщается, что инцидент произошел 13 июля в отеле Alanya Quattro Beach Spa and Resort. Группа из четырех поляков сначала пригласила к себе за столик пару из России и пообщалась в дружеской атмосфере.

Когда разговор зашел о политических вопросах, между туристами возник конфликт, который обострился до такой степени, что произошла драка. Поляки также оскорбляли притесняли жену пострадавшего.

Как сообщает Telegram-канал "Рыбарь", сотрудники отеля также встали на сторону поляков, несмотря на "крики и просьбы пары, пытавшейся своими силами прекратить драку".

По информации источника, после окончания потасовки поляки исчезли до приезда полиции. Пострадавшему российскому туристу не оказали первую помощь, а доставили в местное отделение полиции. Там его заставили признать, что он умышленно спровоцировал агрессию со стороны поляков.

Когда утром мужчина прибыл на место проживания, менеджер пригрозил паре выселением и потребовал подписать отказ от всех претензий к руководству отеля и гостям.