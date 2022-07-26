Хабек назвал торговую войну с Россией, главной причиной снижения поставок газа

Клава Минэнергетики Германии Хабек попытался назвать вещи своими именами и впервые заявил о торговой войне с Россией, как причине всех бед Германии.

«Что у них не хватило духу сказать, что мы находимся в торговой войне с вами, ребята», — добавил он. Вместо этого «про эти турбины рассказывают фарсовые истории, которые просто не соответствуют действительности».

Теперь «Газпром» будет решать «по своему усмотрению», будет ли полностью прекращена подача природного газа, заявил политик.

Первоначально отреагировав на заявление «Газпрома», Хабек обвинил президента России в «вероломной игре».

«Технических причин для сокращения поставок нет. Турбина готова к поставке в Россию», — сказал он агентству печати Германии.

Экспортные документы от Siemens Energy на турбину для газокомпрессорной станции под Санкт-Петербургом готовы, но Россия отказывается выдавать импортные документы, сказал Хабек, «Россия нарушает договоры и обвиняет других».

Siemens Energy подтвердила заявления министра в понедельник вечером.

«Siemens Energy уже имела все необходимые документы для экспорта из Германии в Россию в начале прошлой недели и также проинформировала об этом «Газпром»», — говорится в сообщении: «Однако отсутствуют необходимые таможенные документы для ввоза в Россию».

В любом случае, главной причиной снижения поставок газа в Германию, промышленность которой чрезвычайно зависима от них, стали санкции, которые приняла не Россия, так что Хабеку остается пенять лишь на себя и свое правительство.