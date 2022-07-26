Певцов заявил, что Киркорову нужно запретить выступление в Крыму

Актер и депутат Госдумы назвал мерзостью номер короля российской эстрады с танцами на кресте.

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что нужно запретить выступления Филиппа Киркорова в Крыму - из-за номера с танцами на православном кресте.

По мнению актера, общественность не хочет видеть на эстраде Киркорова. В своем Телеграмм-канале он признался, что тоже поставил свою подпись под коллективным обращением граждан, обратившихся с просьбой запретить концерты Филиппа в Крыму.

"Я поставил подпись вместе с сотнями жителей Ялты. Совершенно согласен с тем, что этой мерзости на российской эстраде быть не должно", - цитирует Певцова Рамблер.

Ранее, во время концерта в Кремлевском дворце, который Киркоров дал в честь своего 55-летия, в качестве декорации на сцене появился огромный светящийся крест, внутри которого была "распятая" актриса. Исполняя песню «Мария Магдалена», певец ходил по этому кресту.

Общественное движение «Ветераны России» в связи с этим потребовало отменить все концерты Киркорова в Краснодарском крае, и развернуть его кортеж в Донбасс.

Актриса и телеведущая Мария Шукшина также назвала «бесовским шоу» песню Киркорова на поваленном кресте. По словам Марии, таким выступлением исполнитель нарушил российский закон и оскорбил чувства верующих.