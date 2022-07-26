Маша Распутина заступилась за Аллу Пугачеву: не смейте трогать диву
Советская известная певица Маша Распутина строго потребовала от аудитории, чтобы они отстали от семьи Пугачевой, т.к. Примада
Советская и российская певица Маша Распутина потребовала перестать ругать ее коллегу Аллу Пугачеву.
Многие очень обозлились и критиковали Аллу Борисовку, за ее такой долгий отъезд из России, из-за спецоперации на Украине. Аудитория начала не только высказывать недовольство, но также и обвинила в предательстве звездную семью.
Сейчас Примадонна вернулась на родину одна, чтобы урегулировать спорные вопросы, а остальные члены семьи могли немного позже спокойно приехать.
Но как существует хейт, так всегда найдутся и защитники. Среди них оказалась и российская певица Маша Распутина. Артистка не выдержала больших нападок и замечаний в адрес Пугачевой и потребовала, чтобы ее уже простили и перестали ругать.
«Сидим, значит, обедаем. И вдруг кто-то из присутствующих начал ругать Аллу. Маша этого терпеть не стала. В ту же секунду повернулась и говорит: "Так, при мне никто Аллу обсуждать не будет. Вы это завяжите быстро! Поняли меня?» — сказал Родин.
Маша Распутина не единственная, кто пошел на защиту звезды российской эстрады. Немного ранее за звезду заступился и Андрей Разин продюсер популярной группы "Ласковый май", назвав Примадонну символом советской России.
Опубликовано: Силивончик Алина
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