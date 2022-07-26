В Турции пьяные поляки избили туристов из России
В турецкой Аланье произошла потасовка между двумя группами туристов. Напившись, поляки напали на россиян, сообщает Telegram-канал "Рыбарь". Владельцы и персонал гостиницы встали на сторону нападавших. Дело расследует полиция.
Инцидент произошел 13 июля. В отеле Quattro Beach польские туристы напали на россиян. До этого они вместе употребляли алкоголь. Пострадавшие — пара молодоженов с юга России.
Некоторые отельеры в Турции не только нарушают все законы о гостеприимстве, но и прямо допускают преступления против туристов, в основном из России, говорится в заявлении.
Отчеты показывают, что группа хорошо ладила до этого. Они вместе пили спиртное, и поляки начали разговор. Однако когда тема зашла о конфликте на Украине, стороны начали спорить друг с другом. Через мгновение завязалась драка, которую никто не прерывал.
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Охрана отеля и персонал молча наблюдали за происходящим. Другие туристы вызвали полицию. В это время поляки сбежали с места происшествия.
Избитого россиянина задержали, но утром отпустили. Только жена оказывала ему медицинскую помощь. Ему также не разрешили связаться с адвокатами и посольством.
Другая сторона конфликт не комментировала. Появились сообщения о том, что именно россияне инициировали ссору, а затем и драку. Менеджер отеля не прибыл до следующего утра. Он потребовал, чтобы русская пара подписала заявление, в котором заявила, что не будет выдвигать никаких обвинений в адрес польской пары.
Опубликовано: Николай Скира
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