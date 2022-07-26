В Турции пьяные поляки избили туристов из России

В турецкой Аланье произошла потасовка между двумя группами туристов. Напившись, поляки напали на россиян, сообщает Telegram-канал "Рыбарь". Владельцы и персонал гостиницы встали на сторону нападавших. Дело расследует полиция.

Инцидент произошел 13 июля. В отеле Quattro Beach польские туристы напали на россиян. До этого они вместе употребляли алкоголь. Пострадавшие — пара молодоженов с юга России.

Некоторые отельеры в Турции не только нарушают все законы о гостеприимстве, но и прямо допускают преступления против туристов, в основном из России, говорится в заявлении.

Отчеты показывают, что группа хорошо ладила до этого. Они вместе пили спиртное, и поляки начали разговор. Однако когда тема зашла о конфликте на Украине, стороны начали спорить друг с другом. Через мгновение завязалась драка, которую никто не прерывал.