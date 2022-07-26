Дочь Михаила Ефремова Вера поступила в университет, год обучения в котором стоит 650 тысяч рублей

17-летняя девушка будет учиться в Высшей школе экономики, папа по телефону одобрил выбор института.

Абитуриентка Вера Ефремова подала документы сразу в несколько вузов, но дополнительные испытания и собеседования посещала лишь в «вышке». В планах 17-летней дочери Михаила Ефремова также было поступление на «медиакоммуникации», проходила она собеседования и на другие специальности, сообщает КП.

Издание уточняет, что в Высшей школе экономики в нынешнем году состоялся первый набор на программу бакалавриата «управление в креативных индустриях». Время учебы очно - 4 года, набор производится на 100 платных мест, а преподование ведется на русском и частично - на английском языках.

Студенты в ходе учебы будут создавать цифровые проекты, заниматься продакт-менеджментом, создавать и запускать медиастартапы, учиться дизайну и коммуникациям. В итоге выйдет предприниматель с практически с готовым стартапом либо сотрудник рекламных, продюсерских, коммуникационных агентств.

Обучение на специальности «управление в креативных индустриях» стоит 650 тысяч рублей в год. Мама девушки вместе с ней подписали договор об оплате обучения. Как уточняет КП, Софья Кругликова – доцент и звукорежиссер, она много работает, потому была готова к тому, что дочь выберет престижный вуз.

Вера Ефремова закончила в Москве математическую школу №57. Ранее она мечтала быть похожей на бабушку - народную артистку Аллу Покровскую, но потом передумала поступать на актерский факультет театрального вуза.