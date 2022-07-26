Галкин пустил «с молотка» личную коллекцию люксовых авто

Юморист распродал практически весь свой шикарный автопарк, оставив только две недорогие модели.

Как сообщает Рамблер, корреспонденты КП побывали в замке шоумена в деревне Грязь и увидели, что гаражи юмориста пустуют.

В них нет «Хаммера», отсутствует «Инфинити» и другие роскошные иномарки, на которых ездил телеведущий.

Всего от люксовой коллекции остались только два авто. Это - тёмно-синий «Бентли Арнадж», который артист приобрел в 2003 году, и «Мерседес Бенц» — его Галкин купил в 2008 году.

Журналисты также отметили, что недвижимость шоумена находится под контролем. За особняком Максима в Подмосковье ухаживают садовники и домработницы, а на посту стоит охрана.

Кроме того, в собственности артиста находится еще и трехкомная квартира в Новых Черёмушках, доставшаяся ему от родителей.