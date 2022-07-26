NYT об усталости украинских солдат: «Чувство единства трещит по швам»
Ведущее американское издание сделало выводы, пообщавшись с новобранцами, которые отправляются на фронт.
По оценке New York Times боевой дух украинских военных чрезвычайно низкий. Сказываются спонтанные действия военных властей по отправке резервистов и призывников на фронт.
Издание пишет, что украинцы крайне не довольны «тайной и произвольной» выдачей повесток, в том числе, на улицах.
«Чувство единства трещит по швам», пишет газета, из-за усталости солдат в украинских войсках, в частности, среди неподготовленных новобранцев.
В Сети все чаще появляются материалы об откровенном дезертирстве молодых людей, о бегстве за границу. К примеру, недавно в соцсети попало видео о переправе через Дунай в Румынию на самодельном пароме большой группы молодежи.
Опубликовано: Тарас Медведев
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