Чтобы яблоки не горчили: эксперты подсказали, чем для этого обработать плодовое дерево перед сбором урожая
Иногда при хранении вкус яблок становится горьким, причина кроется в ямчатости плодов, но это можно исправить.
Горькая ямчатость (или подкожная пятнистость) - физиологическая болезнь яблок. Она возникает из-за недостатка кальция в плодах.
При его остром дефиците болезнь начинает развиваться еще в саду. Или - дает о себе знать в период хранения, причем уже в первый месяц.
На поверхности плодов при этом появляются мелкие вдавленные зеленоватые пятна, которые потом увеличиваются и приобретают темно-коричневую окраску.
В дальнейшем мякоть яблок становится рыхлой и горькой на вкус. Как исправить эту ситуацию?
Очень просто. Для этого нужно за пару недель до сбора урожая опрыскать деревья раствором хлористого кальция или кальциевой селитры (50 гр. на 10 л воды). И проблемы как не бывало!
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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