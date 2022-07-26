Чтобы яблоки не горчили: эксперты подсказали, чем для этого обработать плодовое дерево перед сбором урожая

Иногда при хранении вкус яблок становится горьким, причина кроется в ямчатости плодов, но это можно исправить.

Горькая ямчатость (или подкожная пятнистость) - физиологическая болезнь яблок. Она возникает из-за недостатка кальция в плодах.

При его остром дефиците болезнь начинает развиваться еще в саду. Или - дает о себе знать в период хранения, причем уже в первый месяц.

На поверхности плодов при этом появляются мелкие вдавленные зеленоватые пятна, которые потом увеличиваются и приобретают темно-коричневую окраску.

В дальнейшем мякоть яблок становится рыхлой и горькой на вкус. Как исправить эту ситуацию?

Очень просто. Для этого нужно за пару недель до сбора урожая опрыскать деревья раствором хлористого кальция или кальциевой селитры (50 гр. на 10 л воды). И проблемы как не бывало!