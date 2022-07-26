СМИ: Украина осталась без бюджета и на пороге катастрофы

Financial Times считает, что Киев находится на пороге финансового коллапса, из-за рекордного падения ВВП и снижения возможностей бюджета.

Издание посчитало, что постоянный рост военных расходов приведет к тому, что уже к осени ситуация «обернется для правительства республики катастрофой».

Киеву становится все труднее финансировать социальную сферу, а с началом работы школ в сентябре, система и вовсе даст сбой. Киеву не будет хватать средств даже на поддержку социальной сферы, финансируемой из бюджета, «школ и больниц», полагает газета.

На Банковой понимают, что не стоит рассчитывать на помощь Запада, который сам на грани рецессии.

Без финансовой поддержки из-за рубежа экономика Украины «уйдет в крутое пике», а «боевые действия продолжать будет невозможно», заключает газета.