Укрупнить плоды томатов: дачники уточнили, чем подкормить культуру в начале августа

Кажется, что уже вся работа в огороде проделана, остается только собирать урожай, но при желании его можно увеличить еще больше.

Помидоры любят заботу. И даже тогда, когда они начинают плодоносить, их нельзя оставлять без внимания. Именно в этот период можно многое сделать для того, чтобы плодов было больше и они стали крупнее.

Что предпринять для этого в конце июля-начале августа? Прищипнуть макушки, удалить все лишние листочки и молодые побеги - чтобы силы куста шли на налив и созревание плодов.

Чтобы помидоры были максимально крупными, на одной кисти не нужно оставлять больше трех завязей.

Не стоит забывать и о подкормках. Раз в неделю надо баловать культуру таким питанием: 300 гр. просеяяной золы залить ведром кипятка, настоять до остывания, процедить. После полива чистой водой пролить под каждый куст по 1 л раствора.

Такое удобрение можно чередовать с гуматом калия, раствор которого готовится из расчета 1 ст.л. на 10 л воды. Под каждый куст вылить по 300 мл.

Дважды в месяц желательно укрепить силы томатов йодным раствором (30 капель на 10 л), вылить под куст по 1 л раствора.