МИД России ответил Израилю по поводу агентства «Сохнут»
инистерство иностранных дел России ответило на претензии Израиля по поводу риска закрытия агентства «Сохнут».
МИД России 26 июля сообщило, что дело с еврейским агентством «Сохнут» рассматривается в правовой плоскости.
Ранее Израиль отправил в Москву делегацию, которая должна решить вопрос деятельности агентства «Сохнут», организующего репатриацию в Израиль.
Экс-посол Израиля в России заявил, что, если агентство будет ликвидировано, то Израиль может присоединиться к санкциям Запада против России.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид уже поручил МИД страны продумать политические ответные меры на закрытие «Сохнут».
На прошлой неделе The Jerusalem Post сообщила, что агентство рассматривает возможность перенести московский офис в Израиль и организовывать репатриацию дистанционно.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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