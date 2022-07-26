МИД России ответил Израилю по поводу агентства «Сохнут»

инистерство иностранных дел России ответило на претензии Израиля по поводу риска закрытия агентства «Сохнут».

МИД России 26 июля сообщило, что дело с еврейским агентством «Сохнут» рассматривается в правовой плоскости.

Ранее Израиль отправил в Москву делегацию, которая должна решить вопрос деятельности агентства «Сохнут», организующего репатриацию в Израиль.

Экс-посол Израиля в России заявил, что, если агентство будет ликвидировано, то Израиль может присоединиться к санкциям Запада против России.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид уже поручил МИД страны продумать политические ответные меры на закрытие «Сохнут».

На прошлой неделе The Jerusalem Post сообщила, что агентство рассматривает возможность перенести московский офис в Израиль и организовывать репатриацию дистанционно.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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