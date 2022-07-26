МИД России: Европа хочет прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
Министерство иностранных дел России заявило, что Европа намерена перестать выдавать шенгенские визы российским гражданам.
Спецоперация на Украине все продолжает набирать обороты. В связи с появлением все новых и новых санкционных пакетов Россия предполагает, что российским гражданам могут запретить выдачу шенгенских виз.
Данной информацией поделился директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.
«Мы внимательно отслеживает и документируем призывы из Европы, которые так яро стремятся прекратить выдачу виз российским гражданам. В своем большинстве такие заявления делаются некоторыми политическими деятелями и людьми, ненавидящих русскую культуру», — сообщил дипломат.
Также Волынкин рассказал, что документальное оформление виз для граждан России практически было остановлено со стороны Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. До этого было заявлено, что Россия будет вести переговоры для сокращения визового режима с более чем 20 странами.
Несмотря на сложные обстоятельства, россияне в этом году хорошо путешествуют в курортные страны, такие как Турция, Тунис, Египет.
Опубликовано: Силивончик Алина
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