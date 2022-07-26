Трасс и Сунак исключили возможность назначения Джонсона на государственные должности
В своей первой телевизионной преемники Джонсона Лиз Трасс и Риши Сунак исключили возможность занимать государственные должности для уходящего премьера Англии.
Уходящему премьер-министру нужен «заслуженный перерыв», заявила госсекретарь Трасс в ходе дебатов в прямом эфире BBC.
«Он не будет частью правительства», - отметила Трасс, но раскритиковала решение партии заставить Джонсона уйти.
«Он совершал ошибки, но я не думаю, что этих ошибок было достаточно, чтобы Консервативная партия отвергла его», — сказал Трасс.
Экс-министр финансов Сунак заявил, что Джонсон не сможет быть частью правительства, которое он возглавит в случае победы.
«Ответ прост: нет. Партия должна смотреть вперед», - заявил Сунак.
Действующий премьер-министр по-прежнему очень популярен среди сторонников тори в распространенной петиции тысячи его сторонников требуют, чтобы Джонсон остался премьер-министром.
Согласно опросам, фаворитом в гонке преемников Джонсона сегодня является Лиз Трасс. Это связано в том числе и с тем, что консервативная пресса и лагерь Джонсон возлагают ответственность за отставку премьера на его противника - Сунака.
Борис Джонсон, в свою очередь, на днях заявил, что возможно вернется на Даунинг-Стрит в скором будущем.
Опубликовано: Тарас Медведев
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