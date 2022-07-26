Трасс и Сунак исключили возможность назначения Джонсона на государственные должности

В своей первой телевизионной преемники Джонсона Лиз Трасс и Риши Сунак исключили возможность занимать государственные должности для уходящего премьера Англии.

Уходящему премьер-министру нужен «заслуженный перерыв», заявила госсекретарь Трасс в ходе дебатов в прямом эфире BBC.

«Он не будет частью правительства», - отметила Трасс, но раскритиковала решение партии заставить Джонсона уйти.

«Он совершал ошибки, но я не думаю, что этих ошибок было достаточно, чтобы Консервативная партия отвергла его», — сказал Трасс.

Экс-министр финансов Сунак заявил, что Джонсон не сможет быть частью правительства, которое он возглавит в случае победы.

«Ответ прост: нет. Партия должна смотреть вперед», - заявил Сунак.

Действующий премьер-министр по-прежнему очень популярен среди сторонников тори в распространенной петиции тысячи его сторонников требуют, чтобы Джонсон остался премьер-министром.

Согласно опросам, фаворитом в гонке преемников Джонсона сегодня является Лиз Трасс. Это связано в том числе и с тем, что консервативная пресса и лагерь Джонсон возлагают ответственность за отставку премьера на его противника - Сунака.

Борис Джонсон, в свою очередь, на днях заявил, что возможно вернется на Даунинг-Стрит в скором будущем.