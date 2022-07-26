Le Monde: Евросоюз исчерпал санкционные возможности против России

Французская Le Monde оценивает седьмой пакет санкций против России и сообщает, что на этом возможность ограничений со стороны ЕС себя исчерпала.

Некий дипломат выступил экспертом издания и прокомментировал, как седьмой пакет показал несостоятельность антироссийских санкций.

Ограничения, включенные в него, не предполагают серьезных мер, они лишь служат неким актом консолидации союзников.

Государства ЕС не хотят отказываться от российского газа, т.к. такие меры вызывают обратное влияние на Европу, отмечает издание.

Принятый ЕС 15% порог ограничения на потребление российского газа, по мнению экспертов, разделил Европу. В своих заявлениях в понедельник Германия и Франция выступили за отказ от огульных ограничений потребления российского газа. А на фоне дальнейшего снижения мощностей «Северного портока-1» цены на газ в Европе превысили $1950 впервые с 13 июля.