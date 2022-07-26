Ученые объяснили, что нужно есть, чтобы чувствовать себя счастливым

Еда дает не только возможность почувствовать себя сытым, она способна быть источником позитива, но нужно выбрать правильные продукты.

Ученые выяснили, что цвет пищи способен оказывать влияние на эмоциональное здоровье. В частности, для позитива в меню регулярно надо включать продукты красного, оранжевого и желтого оттенков.

Оказывается, красный цвет продуктов придает смелости, увеличивает работоспособность, помогает снять усталость. В красных овощах и фруктах содержатся природные пигменты - ликопин и антоцианы.

Ликопин помогает сражаться с признаками старения и защищает от некоторых видов рака. А антоцианы считаются натуральными антиоксидантами, они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Оранжевые продукты полезны людям, которые страдают от депрессии и испытывают страх. Содержащийся в них витамин С помогает укрепить иммунитет, пектин - нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта.

Желтые продукты полезно включать в рацион людям, страдающим нервными расстройствами. Они богаты ретинолом, полезным для кожи и волос. А еще - могут похвастаться жаропонижающим свойством. Если хочется гармонии в жизни, стоит запастись желтым перцем, ананасами либо кукурузой.

Важную роль играет и состав продукта. Например, «для настроения» обычно рекомендуют шоколад, который богат магнием и необходим для выработки эндорфинов.

Очень мощным антидепрессантом считается и морская капуста, в которой много йода, кальция и железа. Источники позитива также - продукты с большим содержанием Омега-3: это жирная рыба, льняное масло.

На позитивный лад способен настроить и запах - например, кофе, свежей выпечки и так далее.