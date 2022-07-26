США претендуют на звание крупнейшего в мире экспортера сжиженного газа
По данным EIA, США стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ).
Американское агентство Energy Information Administration (EIA) опирается на данные неправительственной организации Cedigaz.
Согласно отчету, экспорт СПГ из США вырос на 12 процентов в первой половине года по сравнению со второй половиной 2021 года.
За первые пять месяцев этого года около 71 процента экспорта СПГ из США пришлось на ЕС и Великобританию. В первом полугодии экспорт В Европу составил 25 млрд кубометров и превысил прошлогодний в два раза.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Express: заявление «Газпрома» по «Северному потоку» вызвало панику в Европе
Захарова раскритиковала антироссийскую позицию Израиля по Украине
Заявление «Газпрома» вызвало панику в Европе
ЛНР подождет освобождения ДНР и вместе проведут референдум о присоединении к России
Лукашенко издал указ о повышении трудовых пенсий в Беларуси с 1 августа