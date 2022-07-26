США претендуют на звание крупнейшего в мире экспортера сжиженного газа

По данным EIA, США стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ).

Американское агентство Energy Information Administration (EIA) опирается на данные неправительственной организации Cedigaz.

Согласно отчету, экспорт СПГ из США вырос на 12 процентов в первой половине года по сравнению со второй половиной 2021 года.

За первые пять месяцев этого года около 71 процента экспорта СПГ из США пришлось на ЕС и Великобританию. В первом полугодии экспорт В Европу составил 25 млрд кубометров и превысил прошлогодний в два раза.