"Театр песни" Пугачёвой перестал существовать: певица не сможет больше зарабатывать в России

Алла Борисовна Пугачёва лишилась своего "Театра песни" в РФ. Заведение перестало существовать.

Самая известная российская певица Алла Пугачева не сможет больше зарабатывать деньги в РФ на собственном бизнесе. Артистка лишилась "Театра песни", который прекратил своё существование.

В интернете даны такие сведения относительно данного заведения:

"Театр песни" Аллы Пугачёвой - неосуществлённый проект культурно-делового центра, разработанный компанией PMI. Предполагалось, что театр построят на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Ходила информация о том, что театр как будто попал под антироссийские санкции, но эти данные назвал недостоверными музыкальный критик Алексей Остудин.

Музыкальный деятель заявил, что об экономических мерах воздействия Европы и США на РФ речи не идёт, так как данная организации уже давно не функционирует.

Как может попасть под санкции то, чего не существует? "Театра песен" нет уже миллион лет, как юридической организации.

Остаётся загадкой, откуда растут корни у этих слухов.

Ранее сообщалось, что звёздная чета Пугачёва-Галкин с детьми собирается "свить себе гнёздышко" на просторах США. Сейчас знаменитости решают вопрос со своим имуществом на территории России: что продать, что переписать на других лиц.