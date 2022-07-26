Сотрудник посольства США упал в обморок на заседании по делу Грайнер

На заседании по делу американки Бриттни Грайнер в России представитель посольства США упал в обморок.

Днём 26 июля состоялось заседание по делу гражданки Соединённых Штатов Бриттни Грайнер, которая приехала в Москву для участия в баскетбольном матче и была задержана российскими сотрудниками МВД, обнаружившими у девушки марихуану. Грайнер отметила, что лицензию на наркотик ей выдал американских штат Аризона из-за хронических болей, однако в РФ хранение подобных веществ незаконно.

В ходе нового слушания по делу Бриттни Грайнер находившийся в зале суда сотрудник посольства США упал в обморок, из-за чего судья поручил вызвать скорую, а само заседание взяло паузу.