Добронравов высказался о внесении его экранной внучкой Кошмал в личный чёрный список

Украинская актриса Анна Кошмал обрела известность благодаря роли Жени Ковалёвой в сериале "Сваты". Артистка создала свой личный чёрный список, в который попали её "экранные дедушка и бабушка" - Фёдор Добронравов и Татьяна Кравченко.

Известность Анна Кошмал обрела благодаря роли Жени Ковалевой в любимом народом сериале "Сваты".

Актриса создала и опубликовала в сети свой личный чёрный список. В него вошли и коллеги по популярному фильму - Татьяна Кравченко и Федор Добронравов.

Экранная бабушка персонажа Кошмал пожаловалась, что украинская артистка не помнит добра и окрестила её подлой.

Кравченко рассказала о случае, когда "внучке" стало плохо, весь коллектив сериала переживал за неё. Добронравов доставил её в больницу ночью.

Когда она заболела - вся съемочная группа переживала за нее. Федя [Добронравов] ночью повез в "скорую"! Какая же она подлая.

"Экранная мать" Кошмал, Инна Королева считает, что знаменитость нуждается в помощи квалифицированного психолога.

По поводу создания личного чёрного списка украинской актрисой высказался Добронравов. Артист был не в курсе о существовании такового, он не отслеживает политические послания своей "экранной внучки".

Фёдор Викторович ответил очень кратко:

Первый раз слышу. Понятия не имею.

Примечательно, что до известных событий Анна Кошмал с большой теплотой отзывалась о Добронравове, вплоть до того, что тот заменил ей настоящего дедушку.