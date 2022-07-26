Врачи дежурят круглосуточно: легендарный тренер Елена Водорезова доставлена в клинику

У 59-летней фигуристки диагностировали коронавирус, ее состояние усугубляют сопутствующие недуги.

59-летнему тренеру Елене Водорезовой диагностировали коронавирус. Ее состояние оценивается как средней тяжести, течение болезни усложняют сопутствующие недуги, сообщает СтарХит.

В частности. спорстменка с 15 лет страдает от болей в суставах. Ранее в интервью она рассказывала, что врачи определили у нее ревматоидный полиартрит.

Постоянные нагрузки при таком диагнозе могли привести к инвалидности, однако Елена Германовна все равно не ушла из спорта - она просто перестроила тренировочный процесс, снизив прыжковые упражнения.

Сейчас Водорезова находится под постоянным наблюдением медиков.

В 1976-м году Елена Водорезова была самой юной участницей Олимпийских игр: на тот момент ей исполнилось только 12 лет. Сейчас звезда фигурного катания СССР работает тренером в ЦСКА, она вырастила много знаменитых чемпионов.