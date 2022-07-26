Беларусь использует южные и северные порты России для своего импорта
Беларусь расширит логистику поставок своей продукции за счет использования российских портов, как на севере, так и на юге.
Перевалка грузов будет осуществляться, в том числе и через порты в Черном море, отметил глава Минтранса Беларуси Алексей Авраменко.
«Наша задача — максимально сконцентрироваться на проблемах наших экспортеров и экспедиторов, усовершенствовать существующие подходы в логистике», — заявил министр.
Минтранс Беларуси ведет переговоры по перевалке грузов не только через российские морские порты. С рядом стран в ведомстве намерены заключить соглашения об автомобильных перевозках, расширится и география железнодорожных перевозок.
В сложившихся условиях западной блокады белорусских товаров, происходит постепенная переориентация грузопотоков с запада на восток.
С развитием российской дорожной инфраструктуры, Беларусь сможет использовать и новые маршруты в своих логистических схемах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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