Беларусь использует южные и северные порты России для своего импорта

Беларусь расширит логистику поставок своей продукции за счет использования российских портов, как на севере, так и на юге.

Перевалка грузов будет осуществляться, в том числе и через порты в Черном море, отметил глава Минтранса Беларуси Алексей Авраменко.

«Наша задача — максимально сконцентрироваться на проблемах наших экспортеров и экспедиторов, усовершенствовать существующие подходы в логистике», — заявил министр.

Минтранс Беларуси ведет переговоры по перевалке грузов не только через российские морские порты. С рядом стран в ведомстве намерены заключить соглашения об автомобильных перевозках, расширится и география железнодорожных перевозок.

В сложившихся условиях западной блокады белорусских товаров, происходит постепенная переориентация грузопотоков с запада на восток.

С развитием российской дорожной инфраструктуры, Беларусь сможет использовать и новые маршруты в своих логистических схемах.