Компания Tetra Pak объявила о продаже всего бизнеса в России
Пресс-служба компании Tetra Pac сообщила о намерении продать весь бизнес в России.
Днём 26 июля пресс-служба зарубежной компании Tetra Pak сообщила, что фирма намеревается продать весь бизнес в России местным производителям, полностью покинув российский рынок из-за санкций коллективного Запада против Москвы.
Ожидается, что после продажи собственности Tetra Pak в России прежние предприятия будут выпускать аналогичную продукцию, однако уже под другим брендом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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