Компания Tetra Pak объявила о продаже всего бизнеса в России

Пресс-служба компании Tetra Pac сообщила о намерении продать весь бизнес в России.

Днём 26 июля пресс-служба зарубежной компании Tetra Pak сообщила, что фирма намеревается продать весь бизнес в России местным производителям, полностью покинув российский рынок из-за санкций коллективного Запада против Москвы.

Ожидается, что после продажи собственности Tetra Pak в России прежние предприятия будут выпускать аналогичную продукцию, однако уже под другим брендом.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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