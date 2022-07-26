Компания Tetra Pak объявила о продаже всего бизнеса в России

Пресс-служба компании Tetra Pac сообщила о намерении продать весь бизнес в России.

Днём 26 июля пресс-служба зарубежной компании Tetra Pak сообщила, что фирма намеревается продать весь бизнес в России местным производителям, полностью покинув российский рынок из-за санкций коллективного Запада против Москвы.

Ожидается, что после продажи собственности Tetra Pak в России прежние предприятия будут выпускать аналогичную продукцию, однако уже под другим брендом.