Лукашенко раскрыл случаи диверсии на старте уборочной кампании в Беларуси
Александр Лукашенко утверждает, что в Беларуси наблюдаются случаи продовольственной диверсии.
Днём вторника Александр Лукашенко проводит совещание на тему начавшейся в Беларуси уборочной кампании, сообщив, что Генпрокуратура и Комитет государственного контроля раскрыли случаи продовольственной диверсии в стране.
По данным Лукашенко, каждый десятый комбайн не готов к уборочной, поскольку предприятия не начали ремонтные работы на местах заблаговременно, фактически саботируя план по уборке урожая вна территории Беларуси. При этом президент отметил, что зерно является стратегическим белорусским ресурсом в условиях нынешнего продовольственного кризиса на Западе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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