Лукашенко раскрыл случаи диверсии на старте уборочной кампании в Беларуси

Александр Лукашенко утверждает, что в Беларуси наблюдаются случаи продовольственной диверсии.

Днём вторника Александр Лукашенко проводит совещание на тему начавшейся в Беларуси уборочной кампании, сообщив, что Генпрокуратура и Комитет государственного контроля раскрыли случаи продовольственной диверсии в стране.

По данным Лукашенко, каждый десятый комбайн не готов к уборочной, поскольку предприятия не начали ремонтные работы на местах заблаговременно, фактически саботируя план по уборке урожая вна территории Беларуси. При этом президент отметил, что зерно является стратегическим белорусским ресурсом в условиях нынешнего продовольственного кризиса на Западе.