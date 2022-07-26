Лукашенко раскрыл случаи диверсии на старте уборочной кампании в Беларуси

Александр Лукашенко утверждает, что в Беларуси наблюдаются случаи продовольственной диверсии.

Днём вторника Александр Лукашенко проводит совещание на тему начавшейся в Беларуси уборочной кампании, сообщив, что Генпрокуратура и Комитет государственного контроля раскрыли случаи продовольственной диверсии в стране.

По данным Лукашенко, каждый десятый комбайн не готов к уборочной, поскольку предприятия не начали ремонтные работы на местах заблаговременно, фактически саботируя план по уборке урожая вна территории Беларуси. При этом президент отметил, что зерно является стратегическим белорусским ресурсом в условиях нынешнего продовольственного кризиса на Западе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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