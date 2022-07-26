Цена на газ в Европе поднялась выше $2000 за тысячу кубометров впервые с марта

26 июля стоимость газа в странах европейского региона поднялась выше двух тысяч долларов.

По данным лондонской биржи ICE, днём 26 июля цены на газ в странах Европейского союза поднялись выше двух тысяч долларов за одну тысячу кубометров, что в последний раз наблюдалось в минувшем марте после старта российской специальной военной операции в Украине.

Западные аналитики уверены, что скачок в ценообразовании на газ в Европе связан со вчерашним заявлением "Газпрома", который предупредил, что с 27 июля поставки газа в ЕС по "Северному потоку" упадут до 20% от максимальных из-за отправки на обслуживание второй турбины Siemens