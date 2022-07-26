Хорватия открыла исторический мост в Дубровник в обход Боснии

Туристический средневековый город Дубровник был отрезан от остальной части Хорватии на три десятилетия.

Этот важный для Хорватии мост соединяет центральную часть страны с южным побережьем. Он позволяет также попасть в туристическую «жемчужину Адриатики», средневековый город Дубровник, минуя полосу боснийского побережья.

Торжественное открытие моста Пелешац состоялось 26 июля и для 90 тысяч жителей Дубровника, и для туристов это означает, что не будет больше необходимости тратить время на пересечение границы, для въезда в Боснию.

Мост сконструирован в не лишенном элегантности стиле, его длина - 2,4 км. Сооружение стало одним из крупнейших инфраструктурных проектов с момента обретения независимости в Хорватии в 1991 году.