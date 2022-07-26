Лукашенко: Беларусь должна готовиться к худшему

Александр Лукашенко предупредил Беларусь о необходимости готовиться к худшему.

Днём 26 июля президент Беларуси Александр Лукашенко провёл совещание с членами правительства и главами министерств, сообщив им, что страна должна быть готова к худшему из-за непростой и неопределённой ситуации в мире. По мнению Лукашенко, белорусы должны "по-крестьянски" быть готовы к любым последствиям нынешнего мирового кризиса.

Также Александр Лукашенко заверил, что все причастные ведомства должны приложить максимум усилий на старте уборочной кампании, поскольку зерновые культуры не терпят ожидания и окажутся на земле в случае, если их вовремя не собрать, в то время как зерно является стратегическим ресурсом Беларуси.