Трасс: Великобритании не стоит открыто вмешиваться в ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что государству нельзя открыто вмешиваться в ситуацию на Украине.
Глава британской дипломатии Лиз Трасс 26 июля сделала заявление по поводу помощи Украине.
Трасс заявила, что не готова к тому, чтобы Британия открыто вступила в конфликт на стороне Украины.
Чиновница говорит, что Соединенное Королевство делает очень много для Украины.
Например, стало первой страной в Европе, которая поставила Украине вооружение и первой, которая ввела санкции против России.
Трасс говорит, что Великобритания способствует вывозу зерна из Одессы, оказывая Украине услуги страхования суден.
Лиз Трасс британские СМИ называют наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании, поскольку она должна победить Риши Сунака во втором туре выборов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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