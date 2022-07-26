Трасс: Великобритании не стоит открыто вмешиваться в ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что государству нельзя открыто вмешиваться в ситуацию на Украине.

Глава британской дипломатии Лиз Трасс 26 июля сделала заявление по поводу помощи Украине.

Трасс заявила, что не готова к тому, чтобы Британия открыто вступила в конфликт на стороне Украины.

Чиновница говорит, что Соединенное Королевство делает очень много для Украины.

Например, стало первой страной в Европе, которая поставила Украине вооружение и первой, которая ввела санкции против России.

Трасс говорит, что Великобритания способствует вывозу зерна из Одессы, оказывая Украине услуги страхования суден.

Лиз Трасс британские СМИ называют наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании, поскольку она должна победить Риши Сунака во втором туре выборов.