Resalat: Байден готовит побег из Белого дома после слов о своём раке

Издание Resalat утверждает, что Джо Байден начал готовить плацдарм для своего добровольного ухода с поста президента США.

26 июля иранская газета Resalat сообщила, что Джозеф Байден, заявивший на днях о своём заболевании раком, не допускал оговорки: по мнению журналистов Resalat, американский лидер готовит оправдание для своего досрочного ухода с поста президента Соединённых Штатов и Белого дома.

Примечательно, что в пресс-службе Белого дома заявили, что Джо Байден имел в виду свое прежнее лечение от рака кожи, которое он прошёл до вступления в должность президента США, однако представители Resalat верят, что таким образом Байден удобряет почву для легитимизации будущего объявления о собственной отставке.