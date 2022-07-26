Бритни Спирс записала с Элтоном Джоном ремикс на песню Tiny Dancer

Американская певица вернулась к работе, запись композиции со своим кумиром она записала тайно в студии звукозаписи Беверли-Хиллз.

Бритни Спирс скоро порадует своих поклонников очередным выступлением: певица записала песню с Элтоном Джоном. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Page Six, студию звукозаписи в Беверли-Хиллз она посетила тайно и ночью.

По данным инсайдера из музыкальной индустрии, идея дуэта принадлежит Элтону - кумиру Бритни. "Они записали ремикс Tiny Dancer, получилось великолепно", – отметил источник.

В 2004-м году журнал Rolling Stone разместил оригинальную версию композиции в исполнении Джона на 387-е место списка "500 величайших песен всех времен".

Ожидается, что дуэт Бритни и Элтона под лейблом Universal Music выйдет уже в августе нынешнего года.

Бритни Спирс долгое время находилась под опекой своего отца, контролировавшего ее расходы. а также личную жизнь. Практически сразу после освобождения от надзора певица вышла замуж за фитнес-тренера Сэма Асгари.