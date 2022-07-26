Маслов: отношения России и Греции полностью разрушены с конца февраля

Посол России в Греции Андрей Маслов рассказал о разрушении отношений между двумя странами.

26 июля российский посол в Греции Андрей Маслов дал интервью телеканалу "Россия-24", где публично заявил, что после начала спецоперации в Украине, стартовавшей в конце февраля, двухсторонние дипломатические отношения между Россией и Грецией претерпели полное разрушение.

По данным Маслова, у Москвы и Афин были важные совместные наработки, которые выстраивались десятки лет, однако они фактически были свёрнуты после манифестации украинского конфликта.