Южная Корея планирует противодействие ядерной угрозе Северной Кореи

Южная Корея вкладывает ресурсы в свою стратегию сдерживания любого северокорейского ядерного нападения, готовясь к нанесению превентивных ударов в случае необходимости.

Данная стратегия, по мнению некоторых экспертов, может усугубить их гонку вооружений и привести к просчетам во время конфликта.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель, вступивший в должность в мае, публично сделал новый акцент на так называемой системе "Цепочка убийств" для противодействия ядерному нападению Северной Кореи.

Впервые разработанный десять лет назад, когда Северная Корея наращивала свои ядерные разработки, Kill Chain призывает нанести упреждающие удары по ракетам Севера и, возможно, по его высшему руководству, если будет обнаружено неминуемое нападение.

По мнению некоторых экспертов и бывших чиновников, эта система является логичным, но крайне рискованным и потенциально ненадежным способом противодействия ядерной угрозе Северной Кореи.

Скрытая угроза в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына особенно дестабилизирует ситуацию, сказал Анкит Панда из базирующегося в США Фонда Карнеги за международный мир.

Министерство обороны Южной Кореи не ответило на запрос о комментариях по поводу таких опасений.

Юн ранее заявлял, что усиление системы жизненно важно для того, чтобы Северная Корея никогда не начала бы атаку в первую очередь.