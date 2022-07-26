В Нью-Йорке грабители напали на пастора во время богослужения в прямом эфире и ограбили его на $1 млн

Пастор нью-йоркской церкви подвергся нападению грабителей посреди службы и был лишен драгоценностей на сумму более миллиона долларов.

Как сообщила полиция в понедельник, когда Ламор Миллер-Уайтхед произносил проповедь об уверенности в себе перед лицом сложных обстоятельств, трое боевиков ворвались в его церковь в районе Бруклина.

Грабители выхватили оружие и потребовали у священника и его жены Асии К. Дос-Рейс-Уайтхед передать им ценные вещи.

Служба и ограбление транслировались в прямом эфире в Интернете. Позже церковь удалила видео, показывающее ограбление, с каналов в социальных сетях.

На видео Миллер-Уайтхед лежит на животе, на полу перед кафедрой, когда подозреваемые находятся в помещении для богослужений.

На видео можно услышать, как он говорит: «Хорошо, хорошо».

Вскоре после этого на снимке появляется мужчина в черной маске, который подходит к пастору и снимает с него украшения и запихивает себе в карман.

В видео в Instagram Миллер-Уайтхед позже объяснил, что грабители приставили пистолет к лицу его маленькой дочери, когда снималидрагоценности его жены.

Грабители скрылись на белой машине. В церкви никто не пострадал. Пастор предложил вознаграждение в размере 50 000 долларов за информацию, ведущую к поимке подозреваемых.

Пастор-рэпер Ламор Миллер-Уайтхед, известный тем, что читает проповеди в рэперском стиле.