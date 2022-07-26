Хорватия готовит план по экономии энергии

Министр экономики Хорватии Давор Филипович сообщил о подготовке плана по экономии энергии и удвоению мощности по СПГ.

Министр хозяйства Хорватии Давор Филипович 26 июля сообщил, что Хорватия поддерживает предложение Еврокомиссии по уменьшению объемов закупки энергоносителей.

По словам Филиповича, в стране уже начали разработку плана по экономии энергии и увеличения мощностей сжиженного природного газа в два раза.

Хорватский министр сказал, что согласно плану, в стране будет уменьшено потребление, как в домохозяйствах, так и на объектах промышленности.

Хорватия ведет переговоры с соседями по поводу совместной позиции по энергетике, сказал Филипович.

Ранее правительство Хорватии одобрило одобрило предложение по строительству нового СПГ-терминала в городе Задар.

Также терминал по разгрузке танкеров с СПГ на острове Крк у побережья Адриатического моря весной увеличил объем с 2,6 миллиарда до 2,9 миллиарда кубометров в год.