Хорватия готовит план по экономии энергии
Министр экономики Хорватии Давор Филипович сообщил о подготовке плана по экономии энергии и удвоению мощности по СПГ.
Министр хозяйства Хорватии Давор Филипович 26 июля сообщил, что Хорватия поддерживает предложение Еврокомиссии по уменьшению объемов закупки энергоносителей.
По словам Филиповича, в стране уже начали разработку плана по экономии энергии и увеличения мощностей сжиженного природного газа в два раза.
Хорватский министр сказал, что согласно плану, в стране будет уменьшено потребление, как в домохозяйствах, так и на объектах промышленности.
Хорватия ведет переговоры с соседями по поводу совместной позиции по энергетике, сказал Филипович.
Ранее правительство Хорватии одобрило одобрило предложение по строительству нового СПГ-терминала в городе Задар.
Также терминал по разгрузке танкеров с СПГ на острове Крк у побережья Адриатического моря весной увеличил объем с 2,6 миллиарда до 2,9 миллиарда кубометров в год.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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