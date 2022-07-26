N-TV: Шредер приехал в Москву для тайных переговоров с Путиным по просьбе Шольца
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву, где может вести переговоры с Владимиром Путиным за закрытыми дверями.
Немецкий телеканал N-TV сообщает, что 26 июля бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву, заявив о том, что намерен провести свой отпуск в столице России. Примечательно, что после старта спецоперации Шредер был подвержен массированной критике за свою давнюю дружбу с Владимиром Путиным.
Журналисты N-TV уверены, что Герхард Шредер будет вести тайные переговоры с Путиным по просьбе нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца, который хочет найти способы легко получить российский газ для Берлина в обход собственных антироссийских санкций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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