N-TV: Шредер приехал в Москву для тайных переговоров с Путиным по просьбе Шольца

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву, где может вести переговоры с Владимиром Путиным за закрытыми дверями.

Немецкий телеканал N-TV сообщает, что 26 июля бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву, заявив о том, что намерен провести свой отпуск в столице России. Примечательно, что после старта спецоперации Шредер был подвержен массированной критике за свою давнюю дружбу с Владимиром Путиным.

Журналисты N-TV уверены, что Герхард Шредер будет вести тайные переговоры с Путиным по просьбе нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца, который хочет найти способы легко получить российский газ для Берлина в обход собственных антироссийских санкций.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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